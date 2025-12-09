Καλύβια: Ο ιδιοκτήτης του ΙΧ δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές – Μυστήριο με τον εκρηκτικό μηχανισμό που βρέθηκε στο ΙΧ του

Γρίφος αποτελεί το περιστατικό με τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού κάτω από αυτοκίνητο στα Καλύβια Θορικού, το βράδυ της Τρίτης, με τον ιδιοκτήτη του ΙΧ να μην έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Ο Αλβανός υπήκοος, που εργαζόταν σε επιχειρήσεις της περιοχής, αντίκρισε τον εκρηκτικό μηχανισμό και κάλεσε τις Αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Ο μηχανισμός ήταν δεμένος στο πίσω μέρος της εξάτμισης και εκτιμάται πως αν ο οδηγός κυκλοφορούσε το ΙΧ για πολύ ώρα ίσως με τη ζέστη της εξάτμισης να έπαιρνε φωτιά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας δεν είχε διενέξεις με κάποια πρόσωπα, γεγονός, που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.