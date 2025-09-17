Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: 39χρονος συνελήφθη για κλοπή 2.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Επιχείρησε να παραβιάσει και τρεις κατοικίες

Κάλυμνος: 39χρονος συνελήφθη για κλοπή 2.000 ευρώ από ηλικιωμένη
DEBATER NEWSROOM

Ένας 39χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09), κατηγορούμενος για κλοπή 2.000 ευρώ από ηλικιωμένη στην Κάλυμνο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η rodiaki.gr, ο 39χρονος, το βράδυ της Κυριακής (14/09) φέρεται να αφαίρεσε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 2.000 ευρώ από ηλικιωμένη και επιχείρησε να παραβιάσει τρεις κατοικίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία δέχθηκε καταγγελίες για αυτά τα περιστατικά και το μεσημέρι της Δευτέρας, εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη.

Ωστόσο, κατά την ακινητοποίησή του αντιστάθηκε, ενώ διαπιστώθηκε πως είχε δηλώσει απώλεια της αστυνομικής του ταυτότητας και δεν είχε προβεί στην έκδοση νέας.

Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.163,70 ευρώ, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ακολουθεί τη νομική διαδικασία που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ