Κάλυμνος: 39χρονος συνελήφθη για κλοπή 2.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Ένας 39χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09), κατηγορούμενος για κλοπή 2.000 ευρώ από ηλικιωμένη στην Κάλυμνο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η rodiaki.gr, ο 39χρονος, το βράδυ της Κυριακής (14/09) φέρεται να αφαίρεσε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 2.000 ευρώ από ηλικιωμένη και επιχείρησε να παραβιάσει τρεις κατοικίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία δέχθηκε καταγγελίες για αυτά τα περιστατικά και το μεσημέρι της Δευτέρας, εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη.

Ωστόσο, κατά την ακινητοποίησή του αντιστάθηκε, ενώ διαπιστώθηκε πως είχε δηλώσει απώλεια της αστυνομικής του ταυτότητας και δεν είχε προβεί στην έκδοση νέας.

Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.163,70 ευρώ, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ακολουθεί τη νομική διαδικασία που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.