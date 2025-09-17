Αιγάλεω: Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος που επιτέθηκε σε ανήλικες – «Δέχτηκα εντολές για τις πυρκαγιές από άλλο μέλος» (Βίντεο)

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο 32χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη χθες, Τρίτη (16/09) για εμπρησμούς και τις επιθέσεις γυναικών στο Αιγάλεω. Σημειώνεται ότι ταυτοποιήθηκε και ως δράστης εμπρησμού στον Υμηττό, στο ύψος του Καρέα κατηγορείται για ακόμη τρεις φωτιές.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο Live News ότι «το μεγάλο ζήτημα είναι ότι όχι μόνο δεν του αφαιρέθηκε το άσυλο, δεν ήλεγξαν αν η διεύθυνση που δήλωνε στην οδό Αχαρνών ήταν πραγματική, όταν έκανε το αδίκημα το 2025 με την επίθεση στον γείτονα, διότι έχει διαπιστωθεί από την περαιτέρω έρευνα ότι δήλωνε κατά καιρούς 3, 4 διαφορετικές διευθύνσεις και δεν ίσχυε καμία από αυτές».

«Οι εμπρησμοί, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, ορισμένοι είναι με γυμνή φλόγα με αναπτήρα, υπάρχει όμως και εμπρησμός που έχει γίνει με γκαζάκια, που δείχνει μία οργάνωση στο σχέδιο αυτό».

«Το ενδιαφέρον που θα αποκαλύψουμε, είναι ότι ο συγκεκριμένος όταν εξετάστηκε και συζήτησε με τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, αρχικά ήταν αρνητικός, δήλωνε ότι στο συμβάν το 2025 ο γείτονάς του, τον οποίο μαχαίρωσε, τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι και του προκάλεσε αμνησία, όμως στην πορεία είπε στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είμαι μέλος του ISIS, ότι τις εντολές για να βάλω τις φωτιές μού τις είχε δώσει ένα άλλο μέλος του ISIS, περίπου 30 – 40 χρόνων που έλεγε ότι μείνει στο Παγκράτι, ότι τον είχε γνωρίσει στην Τουρκία, ήρθαν στην Ελλάδα, αυτός του έδινε τις εντολές και τον πλήρωνε για κάθε εμπρησμό 100 ευρώ».

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος:

«Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες προβληματίζονται από ένα γεγονός που είναι ίσως ενδεικτικό ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε πάνω του ούτε κινητό ούτε λεφτά ούτε κλειδιά και κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί πού έμενε. Είναι ένα δείγμα ότι ίσως είχε μία παράνομη δράση και ότι κάτι συνέβαινε με τις κινήσεις του».