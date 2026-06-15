Απίστευτή τραγωδία στην Κάλυμνο: Σκοτώθηκε 57χρονος σε γάμο μετά από έκρηξη δυναμίτη στα χέρια
Σε εξέλιξη έρευνα για την τραγωδία
Μία απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κάλυμνο το περασμένο Σάββατο (13/6) όταν 57χρονος έχασε την ζωή του μετά από έκρηξη δυναμίτη κατά την διάρκεια γλεντιού.
Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, ο άνδρας βρισκόταν σε γαμήλια εκδήλωση στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν, περί ώραν 18:30, ο δυναμίτης που έφερε εξερράγη στα χέρια του. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που του προκάλεσε ακρωτηριασμό, με τους παρευρισκόμενους να γίνονται μάρτυρες μιας σκηνής που μέσα σε δευτερόλεπτα μετέτρεψε τη γιορτή σε τραγωδία.
Αμέσως μετά το συμβάν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και ανέλαβε τη μεταφορά του βαρύτατα τραυματισμένου άνδρα. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, με αποτέλεσμα να εκπνεύσει λίγη ώρα αργότερα, χωρίς οι ιατρικές φροντίδες να καταφέρουν να ανατρέψουν την εικόνα.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία που προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου.
Η είδηση διαδόθηκε ταχύτατα στην Κάλυμνο, προκαλώντας θλίψη και αναστάτωση.
Η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
πηγή στην Google
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