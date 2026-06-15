Απίστευτή τραγωδία στην Κάλυμνο: Σκοτώθηκε 57χρονος σε γάμο μετά από έκρηξη δυναμίτη στα χέρια

Μία απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κάλυμνο το περασμένο Σάββατο (13/6) όταν 57χρονος έχασε την ζωή του μετά από έκρηξη δυναμίτη κατά την διάρκεια γλεντιού.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, ο άνδρας βρισκόταν σε γαμήλια εκδήλωση στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν, περί ώραν 18:30, ο δυναμίτης που έφερε εξερράγη στα χέρια του. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που του προκάλεσε ακρωτηριασμό, με τους παρευρισκόμενους να γίνονται μάρτυρες μιας σκηνής που μέσα σε δευτερόλεπτα μετέτρεψε τη γιορτή σε τραγωδία.

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Αμέσως μετά το συμβάν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και ανέλαβε τη μεταφορά του βαρύτατα τραυματισμένου άνδρα. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, με αποτέλεσμα να εκπνεύσει λίγη ώρα αργότερα, χωρίς οι ιατρικές φροντίδες να καταφέρουν να ανατρέψουν την εικόνα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία που προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Η είδηση διαδόθηκε ταχύτατα στην Κάλυμνο, προκαλώντας θλίψη και αναστάτωση.

Η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.