Καλοί Λιμένες: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας – 4 νεκροί από το ναυάγιο με μετανάστες στην Κρήτη

Η σορός μία γυναίκας εντοπίστηκε στην περιοχή των Καλών Λιμένων, μία ημέρα μετά το πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες στα νότια της Κρήτης.

Η σορός της άτυχη γυναίκας μεταφέρεται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης αφού εντοπίστηκε από παραπλέων πλοίο οκτώ ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Στο μεταξύ, το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν μετά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά των Καλών Λιμένων τα ξημερώματα του Σαββάτου που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με το creta24, ο 25χρονος και ο 19χρονος με καταγωγή από το Σουδάν, που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για τη διακίνηση των δεκάδων μεταναστών, οδηγήθηκαν ενώπιον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Από το ναυάγιο που σημειώθηκε νότια του Ηρακλείου, ανασύρθηκαν τρεις άνδρες νεκροί, ενώ διασώθηκαν 20 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικοι. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, στη μοιραία λέμβο – η οποία απέπλευσε το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου από το Τομπρούκ της Λιβύης – επέβαιναν συνολικά περίπου 50 άτομα.