Καλλιθέα: Τροχαίο με δυο τραυματίες – Οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε το STOP

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 19/10 στην Καλλιθέα, με δυο οχήματα να συγκρούονται.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στη διασταύρωση της οδού Πλαταιών με τη Σπάρτης όταν ένα αυτοκίνητο παραβίασε το STOP που υπήρχε. Αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί με ένα άλλο όχημα, με τους δυο επιβάτες να εγκλωβίζονται και να χρειάζεται η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Τελικά, οι δυο τραυματίες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας «Γεώργιος Γεννηματάς».

