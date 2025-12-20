Καλλιθέα: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 161 χλμ/ώρα στη Συγγρού

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν 31χρονο οδηγό μηχανή στην Καλλιθέα, καθώς έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λεωφόρο Συγγρού.

Ο άνδρας έτρεχε με ταχύτητα 161 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν τα 90 χλμ/ώρα, με τα radar να καταγράφουν την παράβαση.

Εις βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.