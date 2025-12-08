Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Καλλιθέα: Όχημα χτύπησε και εγκατέλειψε 17χρονο – Βίντεο ντοκουμέντο

Ο οδηγός παραμένει ασύλληπτος

DEBATER NEWSROOM

Θύμα παράσυρσης έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής 29/11 ένας 17χρονος στην Καλλιθέα, με τον ανήλικο να τραυματίζεται σοβαρά.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στην οδό Αγίων Πάντων, με τον 17χρονο που οδηγούσε το σκούτερ του και φορούσε κράνος να παρασύρεται από όχημα που παραβίασε το στόπ.

Μάλιστα, ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και διακομίστηκε άμεσα στον Ερυθρό Σταυρό, όπου έλαβε την αναγκαία φροντίδα.

Παράλληλα, ήρθε στο φως από την ΕΡΤ ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσης, με τις Αρχές να αναζητούν τον οδηγό.

