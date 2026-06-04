Καλάβρυτα: Τραγική κατάληξη για Βρετανό τουρίστα – Πήγε την γυναίκα του στο νοσοκομείο και κατέρρευσε δίπλα της

Μία πραγματική τραγωδία σημειώθηκε στα Καλάβρυτα όταν ένας 55χρονος Βρετανός τουρίστας έχασε αιφνιδιαστικά τη ζωή του την ώρα που ήταν στο πλευρό της συζύγου του που νοσηλευόταν.

Σύμφωνα με το pelop.gr που επικαλούνται τα kalavrytanews.gr, το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε όταν η σύζυγος του 55χρονου αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην περιοχή. Ο σύζυγός της τη μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλαβρύτων, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.

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Και ενώ η γυναίκα ανάρρωνε σε θάλαμο του νοσοκομείου, ο 55χρονος, ο οποίος στεκόταν δίπλα της, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε μπροστά στα μάτια της.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι εφημερεύοντες γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι ξεκίνησαν διαδικασία αναζωογόνησης. Παρά τις εξαντλητικές προσπάθειες και τις μακρηγορούμενες μαλάξεις για να τον επαναφέρουν, ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.