Ακινητοποιήθηκε ο οδοντωτός Σιδηρόδρομος της Hellenic Train από το Διακοπτό στα Καλάβρυτα κοντά στην περιοχή Νιαμάτα με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών.

Μετά το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε λίγο μετά τις 10 το πρωί, κινητοποιήθηκε 2ος συρμός για την παραλαβή των επιβατών και την μετακίνηση τους σε ασφαλές σημείο. Παρόλα αυτά, λόγω της δυσκολίας του σημείου και της φύσης της βλάβης, δεν κατέστη δυνατή η ρυμούλκηση του συρμού, όπως αναφέρει η Hellenic Train στην ανακοίνωση της.

Οι αρμόδιες αρχές και η Πολιτική Προστασία ενημερώθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία με εφεδρικό συρμό από το Διακοπτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής αποβίβαση και μετεπιβίβαση των 101 επιβατών.

Εξαιτίας του συμβάντος, δεν θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1332, 1336, 1333 και 1337.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 10:28, η αμαξοστοιχία 1330, που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, συνοδευόμενος από τεχνικό προσωπικό της Hellenic Train, ο οποίος έφτασε στο σημείο στις 11:26, με σκοπό τη ρυμούλκηση της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης, η ρυμούλκηση δεν κατέστη δυνατή.

Με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 13:50 ολοκληρώθηκε η μετεπιβίβαση των επιβατών στον εφεδρικό συρμό, ο οποίος επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό. Εκεί, λεωφορείο της Hellenic Train ανέμενε για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, τον αρχικό προορισμό του δρομολογίου, προσφέροντας νερά και αναψυκτικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν δίπλα στους ταξιδιώτες, μεριμνώντας για την ασφάλειά τους, καθώς και παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του περιστατικού.

