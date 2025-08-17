Καλάβρυτα: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Λιβάρτζι – Μακριά από οικισμούς οι φλόγες

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Αχαΐα μετά την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στο Λειβαρτζινό Καλαβρύτων, η οποία έχει περιοριστεί σε ορεινούς όγκους, μακριά από χωριά και οικισμούς.

Σύμφωνα με τα kalavrytanews, τα εναέρια μέσα ήδη έχουν ξεκινήσει τις στοχευμένες ρίψεις νερού για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο είναι 59 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, τα οποία όμως αποσύρθηκαν με το που έφυγε το φως της ημέρας.

Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Δήμου Καλαβρύτων και Περιφέρειας, Πολιτική Προστασία του Δήμου, βυτιοφόρα του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και εθελοντές. Συνδράμουν επίσης άνδρες του Α.Τ. Καλαβρύτων και Α.Τ. Κλειτορίας.

Η πυρκαγιά έφτασε μια ανάσα από τον οικισμό του Λειβαρζινού, απειλώντας σπίτια και ποιμνιοστάσια

Τη ίδια ώρα καταγγελίες για εμπρησμό κάνουν κάτοικοι, αφού όπως λένε είδαν δυο νεαρά άτομα με μηχανή να σταματούν στην διασταύρωση Λειβαρζινού με Λειβάρτζι και Λεχούρι και μετά από λίγο να ξεσπά η φωτιά.