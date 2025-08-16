Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στο Λιβάρτζι Αχαΐας – Ήχησε το 112, στη “μάχη” και εναέρια μέσα (φωτογραφίες+βίντεο)

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες

Πυρκαγιά στο Λιβάρτζι Αχαΐας – Ήχησε το 112, στη “μάχη” και εναέρια μέσα (φωτογραφίες+βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:51

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση περιοχή Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 3 Ε/Π, και 3 Α/Φ. Συνδράμουν βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ