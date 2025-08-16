Πυρκαγιά στο Λιβάρτζι Αχαΐας – Ήχησε το 112, στη “μάχη” και εναέρια μέσα (φωτογραφίες+βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση περιοχή Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 3 Ε/Π, και 3 Α/Φ. Συνδράμουν βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.