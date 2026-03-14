Καλαμαριά: «Μου είχαν στήσει ενέδρα στο σπίτι μου, ήταν δικό μου το μαχαίρι» λέει ο 23χρονος για την δολοφονία του 20χρονου

Μια νέα οπτική στο πως συνέβη η συμπλοκή στην Καλαμαριά έχει δώσει ο 23χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 20χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο 23χρονος που δεν λέει τίποτα για τα αίτια της δολοφονίας του 20χρονου τονίζει ότι του είχαν στήσει ενέδρα στο σπίτι του και τον ξυλοκόπησαν, ενώ αφού αρχικά είχε πει πως το μαχαίρι το είχε βρει κάτω, τώρα παραδέχεται πως είναι δικό του.

Παράλληλα, όπως τονίζουν οι πληροφορίες του DEBATER οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλο άτομο μαζί με τον δράστη, ενώ ετοιμάζεται δικογραφία για τα άτομα που ήταν μαζί με το θύμα.

Καλαμαριά: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (17/3) έλαβε ο 23χρονος κατηγορούμενος για το φονικό επεισόδιο που διαδραματίστηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο.

Αντιμετωπίζοντας τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της παράνομης οπλοκατοχής-οπλοχρησίας (η πρώτη κακουργηματική ή άλλες δύο πλημμεληματικές), η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήρε προθεσμία. Μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον νέο Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου). Από τα συγκεκριμένα εμπλεκόμενα πρόσωπα, το πρώτο έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ το δεύτερο παραμένει άγνωστο. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Οι ίδιες δικαστικές πηγές απέκλεισαν την εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, κατά πληροφορίες, προέκυψε ότι ο 20χρονος κατέληξε μετά από μεγάλη απώλεια αίματος, η οποία προκλήθηκε λόγω ρήξης τού τοιχώματος της καρδιάς από τέμνον και νύσσον όργανο (μαχαίρι). Αυτό φαίνεται πως ήταν το καίριο χτύπημα που δέχτηκε ο παθών. Από τη διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής σε συνδυασμό με τη διενεργηθείσα αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε και δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα. Εκτός από τα παραπάνω τραύματα, το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρεται σε τραύματα θλαστικά στην περιοχή της κεφαλής – με κύριο ένα κάταγμα που δέχθηκε το θύμα στη δεξιά ζυγωματική χώρα.

Η εξέταση έγινε στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, ενώ στη διαδικασία παρέστη και ιατροδικαστής-τεχνικός σύμβουλος για λογαριασμό της οικογένειας του 20χρονου. Σε δήλωσή της, η διευθύντρια του Εργαστηρίου, Λήδα Κοβάτση, ευχαρίστησε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη που «επενέβησαν και κατέστη δυνατό να γίνει χθες το βράδυ η αξονική τομογραφία της σορού του θύματος, ώστε να παραδοθεί σήμερα στους οικείους».