Κακοκαιρία: Μέχρι τι ώρα “επιτρέπει” ο καιρός το τσίκνισμα – Έρχονται πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Άστατος είναι ο καιρός σήμερα Τσικνοπέμπτη 12/2 σε πολλές περιοχές της χώρας, κάνοντας το παραδοσιακό… τσίκνισμα σε εξωτερικούς χώρους δύσκολο. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι μας καλούν να μην ξεγελιόμαστε από το προσωρινό άνοιγμα του καιρού, γιατί από το απόγευμα αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Το νέο χαμηλό βαρομετρικό, αυτήν την φορά έρχεται από τα δυτικά και αναμένεται να εξασθενήσει από το απόγευμα της Παρασκευής.

Νωρίτερα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, κάνοντας λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους σε 8 περιοχές, που θα διαρκέσουν έως και αύριο Παρασκευή 13/2 το απόγευμα.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί η δυτική και η νότια Πελοπόννησος, τα νησιά του Ιονίου, η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα αλλά και η Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής σε δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα ενώ την Παρασκευή στα Κύθηρα και την Κρήτη.

Κολυδάς: Μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα τα κάρβουνα στη θράκα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η πρώτη διαταραχή του καιρού κινείται ανατολικά, ενώ από τα δυτικά πλησιάζει η δεύτερη, δημιουργώντας σύντομο διάστημα ηρεμίας μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα.

Όπως έγραψε ο κ. Κολυδάς στο Facebook: «”ΦΥΓΕ ΕΣΥ, ΕΛΑ ΕΣΥ” Περνά η πρώτη διαταραχή (Α) ανατολικά και ακολουθεί η δεύτερη (Β) που έρχεται από τα δυτικά. Μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα τα κάρβουνα στη θράκα…Καλή σας μέρα!».

Τσατραφύλλιας: Μην ξεγελιέστε, από το απόγευμα ξεκινάει νέος κύκλος βροχών

«Σε λίγες ώρες σκυτάλη παίρνει ακόμα ένα πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό…” Καλημέρα!

Σε αποδρομή βρίσκεται το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μας. Μην ξεγελιέστε που άνοιξε ο καιρός. Από το απόγευμα και από τα δυτικά ξεκινάει νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων ακόμα πιο ισχυρών» έγραψε ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας στο Facebook και πρόσθεσε:

«Πελοπόννησος (δυτική και νότια), Χαλκιδική, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για έντονα φαινόμενα που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Από το απόγευμα και μετά νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων θα απασχολήσουν για λίγες ώρες και την Αττική χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες.

Από την Παρασκευή το μεσημέρι η διαταραχή θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο και σταδιακά θα εξασθενήσει. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Καλό τσίκνισμα».

Μαρουσάκης: Ακολουθεί νέο κύμα κακοκαιρίας με αφρικανική σκόνη

Και ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποίησε για επεισόδιο αφρικανικής σκόνης τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το απόγευμα ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Οι μεσημεριανές ώρες θα είναι κατάλληλες για ψήσιμο, καθώς θα υπάρχει μεγάλο άνοιγμα του καιρού, αλλά το βράδυ οι περισσότερες περιοχές θα αντιμετωπίσουν βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως θυελλώδεις, 7-8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές για την εποχή, φτάνοντας σήμερα τους 18°C και το Σάββατο ακόμη και 22-23°C στην Κρήτη.

Το Σάββατο και την Κυριακή η χώρα θα χωριστεί καιρούς: βροχές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ενώ νοτιάδες με υψηλές θερμοκρασίες και σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα επηρεάσουν τα νότια και ανατολικά. Στην Αττική, οι βροχές υποχωρούν σήμερα το πρωί και θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18°C. Στη Θεσσαλονίκη, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, άνεμο έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία 15°C.

Από την Παρασκευή το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική Ελλάδα, ενώ το Σάββατο οι βροχές θα περιοριστούν σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με νοτιάδες να ανεβάζουν τη θερμοκρασία έως και 24-25°C στην Κρήτη. Στην Αττική, οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 20°C, με ενίσχυση των νοτιάδων και έντονη αφρικανική σκόνη στα ανατολικά και νότια.

Ο μετεωρολόγος τόνισε ότι το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης θα υποχωρήσει από τη Δευτέρα, αλλά η εβδομάδα θα συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, με βροχές και αυξημένες θερμοκρασίες λόγω των νοτιάδων.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Σήμερα Πέμπτη από το απόγευμα αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026

β. στην Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες

ε. στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)

– στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και

– στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, με ανάρτησή του στα social media προειδοποιεί για τις έντονες βροχές και καταιγίδες που θα είναι και ισχυρές. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, στο επίκεντρο θα βρεθεί Πελοπόννησος, Χαλκιδική, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη. Σχετικά με την Αττική, καταιγίδες θα εκδηλωθούν συγκεκριμένες ώρες χωρίς όμως να δημιουργούνται ακραία προβλήματα.

Η κακοκαιρία, από το μεσημέρι της Παρασκευής, θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο και σταδιακά θα εξασθενήσει. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για τα έντονα φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα αλλά και για την αστάθεια των επόμενων ημερών που θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία.