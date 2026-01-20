Καιρός: Ποια ώρα αναμένεται να ρίξει στην Αττική τη βροχή ενός μήνα- Σε ποιες περιοχές της χώρας θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και χιόνια αναμένεται να πλήξουν την Τετάρτη (21.01) το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς η κακοκαιρία θα επηρεάσει ευρύ γεωγραφικό εύρος.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, έχοντας θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης την Αττική και ακόμη τέσσερις περιφέρειες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν έκτακτα φαινόμενα και πλημμυρικά φαινόμενα.

Σχετικά με την Αττική, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του, προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις 10:00 το πρωί και μετά, σημειώνοντας ότι θα σημειωθεί κατακρήμνιση υετού ισοδύναμη με έναν μήνα, ίσως και περισσότερο.

Στο μεταξύ, ο μετεωρολόγος του Alpha, σε ξεχωριστή ανάρτηση, επισημαίνει ότι οι πόλεις όπου είναι πιθανότερο να σημειωθούν χιονοπτώσεις την Τετάρτη είναι οι εξής: Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά, Έδεσσα, Βέροια, Κατερίνη, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Ήχησε το 112

Λίγο πριν τις 22.00 της Τρίτης (20.01) ήχησε το 112 έλαβαν στα κινητά των κατοίκων σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Αργολίδα και Λακωνία λόγω τις κακοκαιρίας.

Το μήνυμα συνιστά στους κατοίκους να «περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες»



Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Με νεότερη ενημέρωση που στάλθηκε το βράδυ της Τρίτης (20.01) από το λιμάνι του Πειραιά ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια μέχρι και τις 20:00 αύριο (21.01) βράδυ για τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Προς Αργοσαρωνικό κανένα ταχύπλοο δεν θα πραγματοποιήσει δρομολόγιο σίγουρα μέχρι τις 17:00 της Τετάρτης (21.01)

Από Ραφήνα και Λαύριο έχουν ακυρωθεί όλα τα δρομολόγια πλοίων.

Τα σχολεία στην Αττική κλείνουν

Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο Τετάρτη (21/1) στο λεκανοπέδιο μετά τις προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μετά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για ακραία καιρικά φαινόμενα από το πρωί της Τετάρτης η Περιφέρεια Αττικής οδηγήθηκε στην απόφαση να κλείσει τα σχολεία σε όλη την Αττική ώστε να μην κινδυνεύσουν μαθητές κατά την μετακίνηση τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε τα εξής: «Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο.

Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές. Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά.

Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά».

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα, στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα, στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ ενώ στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα κυρίως στη Μεσσηνία όπου στα νότια θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αχαΐας) και μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα (κυρίως σε Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία όπουα θα είναι ιδιαίτερα έντονα), στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ και το απόγευμα στη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας και μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας και της Κορινθίας).

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Κυκλάδες το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα νότια 7 με 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα ενισχυθούν και στα νότια θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ αλλά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 09 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Αργά το βράδυ στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα ενταθούν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή

Αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά .

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.