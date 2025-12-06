Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας

Στο στόχαστρο της κακοκαιρίας Byron βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες η Μάνδρα όπως δείχνει το Meteo.gr

Στην Παλαιοκούνδουρα στη Μάνδρα Αττικής καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου ( 4/12 με 6/12) με 287 χιλιοστά βροχής, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον ανανεωμένο χάρτη (μέχρι και τις 15:00 του Σαββάτου 06/12/2025), σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 111 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 182 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 272 σταθμούς. Επιπλέον, 7 σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής.

Τέλος, όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας μέχρι τη λήξη της.