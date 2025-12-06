Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 260 χιλιοστά το ύψος βροχής στη Βλυχάδα Αττικής – Στο Νεοχώρι Χαλκιδικής το μεγαλύτερο ύψος
Δείτε χάρτη του ΜΕΤΕΟ
Πάνω από 200 χιλιοστά βροχής κατέγραψαν πέντε περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσά τους και η Βλυχάδα Αττικής, από τις 4 Δεκεμβρίου 2025 έως σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του ΕΑΑ/ ΜΕΤΕΟ πέντε σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς και η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής, ενώ το μεγαλύτερο ύψος σημειώθηκε στο Νεοχώρι Χαλκιδικής (278 χιλιοστά).
Επιπλέον, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 110 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 179 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 266 σταθμούς.
