Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική

Η κακοκαιρία Byron δείχνει τα «δόντια» της στην Αττική το βράδυ της Πέμπτης 4/12 με δρόμους να παραμένουν κλειστοί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αλεποχωρίου – Σχινού από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

Παράλληλα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δυο ρέματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας.

Τέλος, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων υπάρχει στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπατών.