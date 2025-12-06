Κακοκαιρία Byron: “Βούλιαξαν” σπίτια και δρόμοι στο Ανωχώρι Φαρσάλων από την υπερχείλιση του Ενιπέα (βίντεο+φωτογραφίες)

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε στα Φάρσαλα η υπερχείλιση του Ενιπέα, με μήνυμα από το 112 να ειδοποιεί τους κατοίκους του οικισμού Υπέρεια να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων.

Από την υπερχείλιση πλημμύρισαν σπίτια και δρόμοι στο Ανωχώρι Φαρσάλων, ενώ μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στάλθηκε και στους κατοίκους των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία.

Υπενθυμίζεται ότι, σε ανάλογη κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει αύξηση της στάθμης των ποταμιών. Ο Πηνειός ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του, στο ύψος του Βαλομανδρίου, το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας ανησυχία για τη συνέχιση της κακοκαιρίας στην περιοχή.

Η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, κ. Χρύσα Ντιντή, μετέβη άμεσα στο σημείο και ενημέρωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρχές, χωρίς όμως να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής. Παρά τις αυξημένες στάθμες, η αντιπεριφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι επαρκή για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων στην περιοχή.

Μέχρι το απόγευμα τα έντονα φαινόμενα – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025.

Θέμα της συνεδρίασης τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλία εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και την αποδρομή της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Στη Θεσσαλία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα, με μειούμενη ένταση (κυρίως στις βόρειες περιοχές της).

2) Μέχρι νωρίς το απόγευμα θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.