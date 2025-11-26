Κακοκαιρία Adel: Σε “red alert” σήμερα 10 περιοχές – Πού υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων

Σε ύψιστο συναγερμό είναι οι αρμόδιες αρχές ειδικά στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της κακοκαιρίας Adel, με τα πιο δύσκολα να είναι μπροστά και συγκεκριμένα το διήμερο Πέμπτη και Παρασκευή.

Σύμφωνα με χάρτες που δημοσιεύει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σήμερα, Τετάρτη, οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο» είναι:

Νησιά Ιονίου

Ήπειρος

Αιτωλοακαρνανία

Δυτική και Νότια Πελοπόννησος

Χαλκιδική

Θεσσαλονίκη

Σέρρες

Κιλκίς

Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Οι ίδιες περίπου περιοχές θα επηρεαστούν και το διήμερο Πέμπτη-Παρασκευή με τον μετεωρολόγο του Alpha να σημειώνει ότι «δυναμώνουν ώρα με την ώρα οι βροχές… Σε Red allert από σήμερα το βράδυ η χώρα για 48 ώρες… Η Πέμπτη και η Παρασκευή οι πιο δύσκολες ημέρες».

Από την πλευρά του ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει την ανάγκη προσοχής εκτός απο τα δυτική Ελλάδα και στους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από σήμερα έως και το πρωί του Σαββάτου.

Όπως γράφει σε δική του ανάρτηση στο Facebook «κρίνω απαραίτητο να υπογραμμίσω ότι αυξημένη προσοχή απαιτείται και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από απόψε το βράδυ, Τετάρτη έως και το Σάββατο το πρωί! Με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα των παγκόσμιων αριθμητικών μοντέλων για το διάστημα από τις νυχτερινές ώρες της Τετάρτης (απόψε) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου προκύπτει σαφές σήμα για εκτεταμένο και επίμονο επεισόδιο βροχών σε αρκετούς Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε ζώνη με τη μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια φαινομένων που εκτείνεται από τον ορεινό όγκο πάνω από τη Ξάνθη και την ορεινή Ροδόπη προς τα ορεινά των Δήμων Δράμας Παρανεστίου και Παγγαίου. Σε γειτονικές ημιορεινές και πεδινές ζώνες των Δήμων Ξάνθης, Νέστου, Καβάλας, Μύκης και Ιάσμου αναμένονται επίσης παρατεταμένες βροχοπτώσεις ενώ στα παράκτια τμήματα και στους Δήμους Κομοτηνής, Μαρωνείας, Σαπών, Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης τα μοντέλα δίνουν γενικά φαινόμενα με μικρότερη ένταση αλλά με κατά τόπους σημαντικές εξάρσεις στις πιο εκτεθειμένες περιοχές».

«Η επανάληψη των φαινομένων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για αιφνίδιες πλημμύρες και υπερχειλίσεις σε μικρά ρέματα και χειμάρρους που κατεβαίνουν από τους ορεινούς όγκους των Δήμων Μύκης Παρανεστίου Ξάνθης Νέστου και Παγγαίου προς τις πεδινές ζώνες των ίδιων Δήμων καθώς και κατά μήκος ποταμών με γνωστό ιστορικό πλημμυρών. Η παρατεταμένη διάρκεια των φαινομένων σε συνδυασμό με τις μεγάλες κλίσεις αυξάνει τον κίνδυνο για κατολισθήσεις καταπτώσεις βράχων και διαβρώσεις πρανών στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο ιδίως στους Δήμους Νέστου, Ξάνθης, Μύκης, Παρανεστίου, Δράμας, Παγγαίου και Καβάλας αλλά και σε τμήματα των Δήμων Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρωνείας, Σαπών και Σαμοθράκης. Σε αστικά κέντρα χαμηλού υψομέτρου Καβάλα Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη δεν αποκλείονται επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά επεισόδια από υπερφόρτωση του δικτύου αποχέτευσης ιδιαίτερα αν σημειωθούν πιο έντονες βροχοπτώσεις σε μικρά χρονικά διαστήματα» συνεχίζει ο κ. Αρναούτογλου.

Όπως εξηγεί «η ακριβής θέση της ζώνης με την εντονότερη δραστηριότητα μπορεί να μετακινηθεί κατά 20 έως 30 χιλιόμετρα δυτικότερα ή ανατολικότερα ανάλογα με την πορεία του συστήματος όμως σε όλα τα σενάρια οι Δήμοι Ξάνθης Νέστου Καβάλας Παγγαίου Παρανεστίου και Μύκης παραμένουν στο επίκεντρο».

Κακοκαιρία Adel: Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.