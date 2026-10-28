Πιερρακάκης από το Σουφλί: «Η εθνική κυριαρχία εξαρτάται από τη δική σας αφοσίωση»

Στο ακριτικό Σουφλί του Έβρου βρέθηκε την Τετάρτη (28/10) ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο υπουργός επισκέφθηκε τη Λέσχη Αξιωματικών της περιοχής, απευθύνοντας μήνυμα αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στα σύνορα της χώρας.

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«Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος όταν είσαι στα σύνορα», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποστολής τους για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και κυριαρχίας.

«Η εθνική ασφάλεια και η εθνική κυριαρχία εξαρτώνται από τη δική σας αφοσίωση»

Μιλώντας από τη Λέσχη Αξιωματικών στο Σουφλί, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξέφρασε τη συγκίνησή του για την παρουσία του στην ακριτική περιοχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά των ανθρώπων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Σήμερα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, είναι μεγάλη συγκίνηση για μένα να βρίσκομαι εδώ, στο Σουφλί, στην καρδιά του Έβρου», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στον ιδιαίτερο συμβολισμό της στρατιωτικής υπηρεσίας στις παραμεθόριες περιοχές.

«Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος, το καταλαβαίνουμε όλες και όλοι, όταν είσαι στα σύνορα. Η εθνική ασφάλεια, η εθνική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία εξαρτώνται από τη δική σας αφοσίωση», υπογράμμισε ο υπουργός.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το στρατιωτικό προσωπικό και τις οικογένειές του.

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«Θέλω να εκφράσω ένα βαθύ ευχαριστώ και τον σεβασμό μας απέναντι σε όλους εσάς και να ευχηθώ για ακόμη μια φορά χρόνια πολλά σε εσάς και στις οικογένειές σας».

Από την Αλεξανδρούπολη στο Σουφλί – Το μήνυμα για τη Θράκη

Η επίσκεψη στο Σουφλί πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διήμερης παρουσίας του Κυριάκου Πιερρακάκη στον Έβρο, με αφορμή τόσο τις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο όσο και τις επαφές του για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

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Νωρίτερα, ο υπουργός εκπροσώπησε την κυβέρνηση στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη, από όπου έστειλε μήνυμα για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την εθνική ακεραιότητα της χώρας.

«Η Ελλάδα είναι μία χώρα ισχυρή, είναι μία χώρα σταθερή», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν διαπραγματεύεται την ελευθερία και την ανεξαρτησία της.

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Παράλληλα, χαρακτήρισε τη Θράκη περιοχή με ιδιαίτερη εθνική και ευρωπαϊκή σημασία, τονίζοντας ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η περιοδεία του υπουργού έχει και αναπτυξιακή διάσταση, καθώς στο επίκεντρο των επαφών του βρίσκονται οι δυνατότητες ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και η αξιοποίηση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

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Όπως είχε επισημάνει ο ίδιος, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του DEBATER για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Θράκης, στόχος είναι μια ανάπτυξη που θα είναι τόσο μετρήσιμη όσο και βιώσιμη, με ουσιαστικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.

Η παρουσία του στο Σουφλί, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ανέδειξε και τη συμβολική διάσταση της περιοδείας, με τον υπουργό να συνδέει το μήνυμα της εθνικής επετείου με την καθημερινή αποστολή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στον Έβρο.