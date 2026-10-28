Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης από το Σουφλί: «Η εθνική κυριαρχία εξαρτάται από τη δική σας αφοσίωση»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup επισκέφθηκε τη Λέσχη Αξιωματικών στο Σουφλί ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, εκφράζοντας τη συγκίνησή του και την ευγνωμοσύνη του προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πιερρακάκης από το Σουφλί: «Η εθνική κυριαρχία εξαρτάται από τη δική σας αφοσίωση»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο ακριτικό Σουφλί του Έβρου βρέθηκε την Τετάρτη (28/10) ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο υπουργός επισκέφθηκε τη Λέσχη Αξιωματικών της περιοχής, απευθύνοντας μήνυμα αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στα σύνορα της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος όταν είσαι στα σύνορα», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποστολής τους για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και κυριαρχίας.

«Η εθνική ασφάλεια και η εθνική κυριαρχία εξαρτώνται από τη δική σας αφοσίωση»

Μιλώντας από τη Λέσχη Αξιωματικών στο Σουφλί, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξέφρασε τη συγκίνησή του για την παρουσία του στην ακριτική περιοχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά των ανθρώπων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Σήμερα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, είναι μεγάλη συγκίνηση για μένα να βρίσκομαι εδώ, στο Σουφλί, στην καρδιά του Έβρου», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στον ιδιαίτερο συμβολισμό της στρατιωτικής υπηρεσίας στις παραμεθόριες περιοχές.

«Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος, το καταλαβαίνουμε όλες και όλοι, όταν είσαι στα σύνορα. Η εθνική ασφάλεια, η εθνική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία εξαρτώνται από τη δική σας αφοσίωση», υπογράμμισε ο υπουργός.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το στρατιωτικό προσωπικό και τις οικογένειές του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέλω να εκφράσω ένα βαθύ ευχαριστώ και τον σεβασμό μας απέναντι σε όλους εσάς και να ευχηθώ για ακόμη μια φορά χρόνια πολλά σε εσάς και στις οικογένειές σας».

Από την Αλεξανδρούπολη στο Σουφλί – Το μήνυμα για τη Θράκη

Η επίσκεψη στο Σουφλί πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διήμερης παρουσίας του Κυριάκου Πιερρακάκη στον Έβρο, με αφορμή τόσο τις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο όσο και τις επαφές του για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο υπουργός εκπροσώπησε την κυβέρνηση στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη, από όπου έστειλε μήνυμα για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την εθνική ακεραιότητα της χώρας.

«Η Ελλάδα είναι μία χώρα ισχυρή, είναι μία χώρα σταθερή», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν διαπραγματεύεται την ελευθερία και την ανεξαρτησία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη Θράκη περιοχή με ιδιαίτερη εθνική και ευρωπαϊκή σημασία, τονίζοντας ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η περιοδεία του υπουργού έχει και αναπτυξιακή διάσταση, καθώς στο επίκεντρο των επαφών του βρίσκονται οι δυνατότητες ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και η αξιοποίηση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είχε επισημάνει ο ίδιος, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του DEBATER για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Θράκης, στόχος είναι μια ανάπτυξη που θα είναι τόσο μετρήσιμη όσο και βιώσιμη, με ουσιαστικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.

Η παρουσία του στο Σουφλί, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ανέδειξε και τη συμβολική διάσταση της περιοδείας, με τον υπουργό να συνδέει το μήνυμα της εθνικής επετείου με την καθημερινή αποστολή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στον Έβρο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κούτρας από την Κωνσταντινούπολη: «Οι τουρκικές διεκδικήσεις δεν στηρίζονται στο Διεθνές Δίκαιο» – Αιχμές για το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κούτρας από την Κωνσταντινούπολη: «Οι τουρκικές διεκδικήσεις δεν στηρίζονται στο Διεθνές Δίκαιο» – Αιχμές για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη αναφέρθηκε στις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης, κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Γκιουλέκας για την 28η Οκτωβρίου: «Η Ελλάδα του 2026 τιμά την Ελλάδα του 1940 – Ισχυρές οι Ένοπλες Δυνάμεις μας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκιουλέκας για την 28η Οκτωβρίου: «Η Ελλάδα του 2026 τιμά την Ελλάδα του 1940 – Ισχυρές οι Ένοπλες Δυνάμεις μας»

Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας–Θράκης) συνδέει το ιστορικό «ΟΧΙ» του 1940 με την αμυντική ισχύ της σύγχρονης Ελλάδας, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ειρήνης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κούτρας από την Κωνσταντινούπολη: «Οι τουρκικές διεκδικήσεις δεν στηρίζονται στο Διεθνές Δίκαιο» – Αιχμές για το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κούτρας από την Κωνσταντινούπολη: «Οι τουρκικές διεκδικήσεις δεν στηρίζονται στο Διεθνές Δίκαιο» – Αιχμές για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη αναφέρθηκε στις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης, κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Πήλιο: Εικόνες που θυμίζουν Daniel στον Πλατανιά – Η ΕΜΑΚ μετέφερε τραυματία με βάρκα μέσα στο πλημμυρισμένο χωριό (Βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Εικόνες που θυμίζουν Daniel στον Πλατανιά – Η ΕΜΑΚ μετέφερε τραυματία με βάρκα μέσα στο πλημμυρισμένο χωριό (Βίντεο)

Οι πλημμύρες απέκοψαν το ένα τμήμα του οικισμού από το άλλο, καθιστώντας αδύνατη τη μεταφορά τραυματισμένου κατοίκου από την ξηρά. Επιστρατεύτηκε βάρκα της ΕΜΑΚ, σε εικόνες που ξυπνούν μνήμες από την καταστροφική κακοκαιρία Daniel.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν και οι έξι σταθμοί που είχαν κλείσει με εντολή της ΕΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν και οι έξι σταθμοί που είχαν κλείσει με εντολή της ΕΛΑΣ

Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε το Μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη (28/10), μετά την άρση των περιορισμών στους έξι σταθμούς που είχαν κλείσει από τις 11:00 το πρωί κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.

Γκιουλέκας για την 28η Οκτωβρίου: «Η Ελλάδα του 2026 τιμά την Ελλάδα του 1940 – Ισχυρές οι Ένοπλες Δυνάμεις μας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκιουλέκας για την 28η Οκτωβρίου: «Η Ελλάδα του 2026 τιμά την Ελλάδα του 1940 – Ισχυρές οι Ένοπλες Δυνάμεις μας»

Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας–Θράκης) συνδέει το ιστορικό «ΟΧΙ» του 1940 με την αμυντική ισχύ της σύγχρονης Ελλάδας, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ειρήνης.