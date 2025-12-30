Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα και Πρωτοχρονιά με παγωνιά – Πού θα χιονίσει, τα σενάρια για την Αττική

Βροχερός και κρύος θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη 30/12 σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τα σενάρια για χιόνια ακόμα και στην Αττική την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς να “φουντώνουν”.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και από αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά το μεσημέρι – απόγευμα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 4, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορείων διευθύνσεων, ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας), στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα θαλάσσια 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων και από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά, τη νότια Θεσσαλία και την Εύβοια. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια και στην περιοχή των Κυθήρων.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες και στα δυτικά και νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στα νότια τμήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και στα Δωδεκάνησα 18, τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν με λευκό σκηνικό στην Αττική;

Εν τω μεταξύ, δίνουν και παίρνουν οι προγνώσεις για χιόνια την Πρωτοχρονιά ακόμη και στην Αττική.

«Η Πρωτοχρονιά ξημερώνει με έναν καιρό ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο, σαν να θέλει να υποδεχθεί τον νέο χρόνο χωρίς υπερβολές. Η ατμόσφαιρα καθαρίζει, το φως είναι πιο κοφτερό και το κρύο υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Λίγες νεφώσεις ταξιδεύουν πάνω από τη χώρα, πιο πυκνές στα ανατολικά και νότια, αφήνοντας τοπικές βροχές στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ στα ορεινά το χιόνι κάνει διακριτικά την εμφάνισή του» γράφει ο Θοδωρής Κολυδάς και συνεχίζει:

«Οι βοριάδες πνέουν ήπια κρατώντας τον αέρα καθαρό και τη θερμοκρασία σε χαμηλά, πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Και καθώς η νύχτα απλώνεται, ο παγετός στα ηπειρωτικά –πιο έντονος στα βόρεια– θυμίζει πως ο νέος χρόνος ξεκινά με χειμωνιάτικη διάθεση και γαλήνη».

Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά το βράδυ της Τετάρτης ίσως έχουμε και λίγο χιόνι και στην Πάρνηθα. Όπως γράφει «Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εμφανιστούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικ΄ςη χώρας και της Εύβοιας, δίνονας καθαρά χειμερινό τόνο στη ημέρα. Ίσως για λίγο χιονίσει και στη Πάρνηθα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι 4-6 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση στα 7 μποφόρ». 🎆🎇🎈🎉 ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Η Πρωτοχρονιά ξημερώνει με έναν καιρό ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο, σαν να θέλει να υποδεχθεί τον νέο χρόνο χωρίς υπερβολές. Η ατμόσφαιρα καθαρίζει, το φως είναι πιο κοφτερό και το κρύο υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα.… pic.twitter.com/qhTK7hWHCk— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 29, 2025

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει πως τις επόμενες ημέρες αναμένονται σποραδικές βροχές και τσουχτερό κρύο.

Μάλιστα, αφήνει ανοιχτό «παράθυρο» για χιόνια το βράδυ της αλλαγής του χρόνου, ακόμη και σε τμήματα της Αττικής, σε χαμηλά υψόμετρα περίπου 300-400 μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Καλλιάνος προβλέπει για την Πρωτοχρονιά:

«Εάν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα παραμείνουν σταθερά, το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν ή λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων και τοπικών χιονοπτώσεων σε τμήματα της Αττικής, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού και σε υψόμετρα άνω περίπου των 400 μέτρων. Υπάρχει πιθανότητα τα μεσάνυχτα να κατέβουν ακόμα χαμηλότερα τα υψόμετρα χιονόπτωσης, τοπικά ακόμα και πάνω από τα 250 με 300 μέτρα σε περιοχές των βορείων τμημάτων του νομού. Επίσης, πρέπει να καταστεί σαφές ότι άλλο είναι η χιονόπτωση και άλλο η χιονόστρωση.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανώτερα τμήματα, ακόμα και κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδες της Πεντέλης, στους πρόποδες της Πάρνηθας, σε τμήματα των υπολοίπων βόρειων και υπερβόρειων προαστίων που δεν βρίσκονται στους πρόποδες αυτών των βουνών, και όπως είναι φυσικό σε ακόμη υψηλότερες ζώνες γύρω από τους αντίστοιχους ορεινούς όγκους.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Καλλιάνος, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κατά βάση ασθενή ή το πολύ έως μέτριας έντασης, με εξάρτηση από το μικροανάγλυφο, τις θερμοκρασιακές συνθήκες και τους τοπικούς ανέμους ανά περιοχή. Στην Αττική οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκοί για πιο ισχυρές χιονοπτώσεις, οι οποίες πιθανότατα θα εκδηλώνονταν εάν έπνεαν την ίδια ώρα βορειοανατολικοί.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, οι πρώτες χιονοπτώσεις αναμένονται να κάνουν την εμφάνισή τους από τα βορειοδυτικά του νομού, φτάνοντας έως και ημιορεινά τμήματα από τα 400 έως τα 500 μέτρα. Την ίδια χρονική στιγμή, στα βόρεια και βορειοανατολικά της Αττικής πιθανώς θα σημειώνονται τοπικές χιονοπτώσεις περίπου πάνω από τα 600 με 700 μέτρα υψόμετρο.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου και πλησιάζοντας χρονικά προς τα μεσάνυχτα για την αλλαγή του χρόνου, στην υπόλοιπη επικράτεια τοπικές χιονοπτώσεις ενδέχεται, σύμφωνα με την πρόγνωση, να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στις εξής περιοχές:

Κεντροανατολική Εύβοια από τα 300 με 350 μέτρα

Κεντρική Στερεά από τα 450 με 500 μέτρα

Βόρεια Πελοπόννησος από τα 700 με 750 μέτρα

Νομοί Φθιώτιδας και Βοιωτίας από τα 250 με 300 μέτρα

Πολύ τοπικά στη Δυτική Θεσσαλία, για λίγο, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα

Δυτική Στερεά από τα 700 μέτρα

Βόρειες Κυκλάδες από τα 400 με 500 μέτρα

Χιονοπτώσεις και σε πεδινά

Προς την αλλαγή του χρόνου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε πεδινές περιοχές, δηλαδή σχεδόν σε μηδενικά υψόμετρα. Για παράδειγμα, πιθανότατα να χιονίσει στη Σκύρο, ίσως τοπικά σε νησιά των Βορείων Σποράδων, πιθανώς στη Λήμνο, στη Θάσο, στη Σαμοθράκη, αλλά και σε βόρειες περιοχές των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Στην κεντροβόρεια Κρήτη θα χιονίσει κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς πάνω από τα 700 με 800 μέτρα, προς το απόγευμα.

Η παραπάνω εκτίμηση ενδέχεται να τροποποιηθεί εφόσον τα επόμενα τρεξίματα των προγνωστικών μοντέλων παρουσιάσουν αλλαγές στα δεδομένα.

Όπως διευκρινίζει ο κ. Καλλιάνος, οι προαναφερθείσες χιονοπτώσεις δεν θα έχουν γενικευμένο χαρακτήρα, αλλά θα περιοριστούν σε τοπικές και μη γενικευμένες ζώνες ανά περιοχή και υψόμετρο. Η εκδήλωσή τους θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως οι θερμοκρασιακές τιμές, η ύπαρξη υετού, το μικροανάγλυφο και οι τοπικοί άνεμοι.

Για παράδειγμα, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα και ειδικότερα σε τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, χιονοπτώσεις πάνω από τα 700 μέτρα δεν αναμένεται να επηρεάσουν οριζόντια όλες τις ζώνες, αλλά μόνο τοπικά τμήματα υπό κατάλληλες συνθήκες.

Αντίστοιχα, στη Βόρεια Πελοπόννησο, τυχόν χιονοπτώσεις δεν προεξοφλούν εκτεταμένη χιονόπτωση σε όλη την περιοχή, αλλά τοπικά φαινόμενα.

Συνεπώς, ο όρος «πάνω από τα 700 μέτρα» αναφέρεται σε δυνατότητα εκδήλωσης και όχι σε καθολική χιονόπτωση σε όλες τις τοποθεσίες του συγκεκριμένου υψομέτρου.

Τέλος, όλα τα παραπάνω αφορούν την περίοδο εκδήλωσης των τοπικών χιονοπτώσεων κατά το χρονικό διάστημα λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου, δηλαδή κατά τις ώρες της αλλαγής του χρόνου. Προφανώς, νωρίτερα μέσα στην ημέρα ενδέχεται να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας».

Για σκανδιναβικό ψύχος – αστραπή προειδοποιεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφορικά με τον καιρό της Πρωτοχρονιάς, ενώ κάνει λόγο για πτώση της θερμοκρασίας ακόμη και 10 βαθμούς Κελσίου.

Από τη μεριά του ο Κώστας Λαγουβάρδος γράφει ότι «μια δροσιά θα την έχει…» εξηγώντας ότι «ισχυρή ψυχρή εισβολή θα επηρεάσει τη χώρα μας την τελευταία ημέρα του 2025 και την πρώτη ημέρα του 2026».

Ο μετεωρολόγος παρουσιάζει και χάρτη με τις ψυχρές αέριες μάζες (σκούρα μπλε χρώματα) να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης το βράδυ της παραμονής.

Όπως σημειώνει, μάλιστα, «τελευταία Πρωτοχρονιά με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες είχαμε 10 χρόνια πριν, την Πρωτοχρονιά του 2016, με ελάχιστες τιμές -15 βαθμούς σε Νευροκόπι, Φλώρινα, Γρεβενά και Παρανέστι».

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/12 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01/01 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/01

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03/01

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.