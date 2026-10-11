Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σαρώνουν τη χώρα – Πού υπάρχει κίνδυνος για χαλάζι

Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ένα οργανωμένο μέτωπο κακοκαιρίας κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στις Σποράδες και στην Εύβοια.

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Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι.

Παράλληλα, αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Πού θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία θα επηρεάσει αρχικά τα Επτάνησα και αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Σταδιακά τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Κεντρική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Η Θράκη αναμένεται να επηρεαστεί κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, ενώ τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές όπου τα φαινόμενα θα αποκτήσουν πρόσκαιρα μεγάλη ένταση.

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Αυξημένη πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων.

Ο κίνδυνος εντοπίζεται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και δευτερευόντως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

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Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ ελαφρώς αυξημένες θα παραμείνουν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Καιρός στην Αττική: Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Στην Αττική αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι.

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Κατά το δεύτερο μισό της ημέρας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή θα κυμανθεί περίπου από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τις διαθέσιμες προγνώσεις.

Θεσσαλονίκη: Βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από τις πρωινές ώρες, με τις νεφώσεις να αυξάνονται και να εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι συχνότερα κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να αποκτήσουν έντονο χαρακτήρα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει διακυμάνσεις, με τις προγνώσεις να δίνουν μέγιστες τιμές από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 6 μποφόρ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν γενικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά τους 27 βαθμούς.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως δυτικοί άνεμοι με παρόμοιες εντάσεις.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Σύμφωνα με τις γενικές προγνώσεις, οι θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν περίπου ως εξής:

Αττική: 17 έως 26 βαθμοί Κελσίου.

17 έως 26 βαθμοί Κελσίου. Θεσσαλονίκη: 15 έως 26 βαθμοί.

15 έως 26 βαθμοί. Δυτική Μακεδονία: 8 έως 16 βαθμοί.

8 έως 16 βαθμοί. Θεσσαλία: 14 έως 27 βαθμοί.

14 έως 27 βαθμοί. Δυτική Ελλάδα: 15 έως 23 βαθμοί.

15 έως 23 βαθμοί. Ιόνια Νησιά: 17 έως 24 βαθμοί.

17 έως 24 βαθμοί. Κρήτη: 16 έως 27 βαθμοί.

16 έως 27 βαθμοί. Νησιά Αιγαίου: 15 έως 27 βαθμοί.

Οι τιμές διαφέρουν ανά περιοχή και ανά προγνωστική πηγή, με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις να εντοπίζονται στις μέγιστες θερμοκρασίες της Βόρειας Ελλάδας.