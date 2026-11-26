Από τα βορειοδυτικά θα ξεκινήσει η επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Βροχές προβλέπονται και σε άλλα τμήματα της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές.

Πού θα βρέξει την Παρασκευή

Σύμφωνα με το meteo, βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα κεντρικά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική, κυρίως στα δυτικά.

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Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4–5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα είναι νοτιοανατολικοί, επίσης 4–5 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Έως 21 βαθμούς στην Κρήτη

Βόρεια Ελλάδα: 7 έως 16°C. Στη Δυτική Μακεδονία 5 έως 12°C.

7 έως 16°C. Στη Δυτική Μακεδονία 5 έως 12°C. Κεντρική και νότια Ελλάδα: 9 έως 18°C.

9 έως 18°C. Δυτική Ελλάδα: 13 έως 18°C.

13 έως 18°C. Κυκλάδες και Κρήτη: 14 έως 19°C στις Κυκλάδες και έως 21°C στην Κρήτη.

14 έως 19°C στις Κυκλάδες και έως 21°C στην Κρήτη. Νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: 11 έως 19°C.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα υπάρχουν νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18°C, με τις τιμές στα βόρεια του νομού να είναι 3–4 βαθμούς χαμηλότερες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως νοτιοδυτικοί, 3–4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16°C. Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ πρόσκαιρα θα γίνουν ανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Πού επεκτείνονται τα φαινόμενα το Σάββατο

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το βράδυ θα επηρεαστούν επίσης η Πιερία και η ανατολική Θεσσαλία.