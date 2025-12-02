Καιρός: Νέος γύρος κακοκαιρίας με βροχοπτώσεις στα δυτικά – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο, η ανάρτηση Κολυδά

Από σήμερα (2/12) ξεκινάει νέος γύρος ισχυρών φαινομένων με την κακοκαιρία να επηρεάζει τον καιρό αρχικά την Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, οι βροχοπτώσεις, θα είναι περισσότερες την Τετάρτη και την Πέμπτη -κατά κανόνα ποτιστικές- οι οποίες όμως δεν πρέπει να υποτιμηθούν, κυρίως στις περιοχές που έχουν πληγεί από την προηγούμενη κακοκαιρία.

Όπως σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, οι καταιγίδες που θα εκδηλωθούν θα είναι περισσότερες το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή στα νότια, ενώ, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αυτή την εβδομάδα προβλέπονται κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ανάρτηση του κ. Κολυδά:

Ξεκινάει από σήμερα Τρίτη ένας νεος κύκλος βροχοπτώσεων στο Ιόνιο που βαθμιαία θα επηρεάσουν τα υπόλοιπα δυτικά, ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες . Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι βροχές θα είναι περισσότερες -κατά κανόνα ποτιστικές- όμως η προσοχή μας ειναι απαραίτητη, ειδικά στις πληγείσες περιοχές.

Οι καταιγίδες που θα εκδηλωθούν θα είναι περισσότερες το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή στα νότια, ενώ τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αυτή την εβδομάδα προβλέπονται κυρίως στη κεντρική Μακεδονία τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. 🍃🌧☔💦ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Τετάρτη 03.12.2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 04.12.2025

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 05.12.2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.

Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 06.12.2025

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.