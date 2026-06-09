Καιρός: Πιθανές βροχές από την Παρασκευή στην Αττική παρά τα 30άρια – “Καλοδεχούμενες για την αποφυγή πυρκαγιών”

Βροχές αναμένεται να σημειωθούν από την ερχόμενη Παρασκευή στην Αττική, παρά τις καλοκαιρινές συνθήκες που έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αυτές οι βροχές βοηθούν να αποτραπούν πιθανές πυρκαγιές οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.

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Αναλυτικά η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά:

«Οι βροχές που ενδέχεται να εκδηλωθούν τις επόμενες ημέρες στην Αττική είναι καλοδεχούμενες και, έστω προσωρινά, λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η αύξηση της εδαφικής υγρασίας, το βρέξιμο της χαμηλής βλάστησης και η συγκράτηση της ξήρανσης των λεπτών καυσίμων μπορούν να περιορίσουν για λίγες ημέρες την ευκολία ανάφλεξης και την ταχύτητα εξάπλωσης μιας φωτιάς. Δεν μηδενίζουν, βέβαια, τον κίνδυνο της θερινής περιόδου, αλλά αποτελούν μια χρήσιμη υδρολογική και περιβαλλοντική ανάσα.

Το ensemble μετεώγραμμα της Αθήνας δείχνει ότι μέχρι την Πέμπτη οι πιθανότητες αξιόλογης βροχής παραμένουν περιορισμένες. Η πιο ενδιαφέρουσα μεταβολή εμφανίζεται από την Παρασκευή 12 Ιουνίου, όταν αυξάνεται αισθητά η διασπορά των προγνωστικών μελών και αρκετά σενάρια δίνουν βροχές ή τοπικές καταιγίδες. Η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται και το Σάββατο 13 Ιουνίου, με πιθανότητα επαναλαμβανόμενων αλλά όχι συνεχών φαινομένων.

Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου παραμένουν ορισμένα σενάρια βροχής, όμως η αβεβαιότητα μεγαλώνει και τα φαινόμενα φαίνεται να αποκτούν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα. Πρόκειται, δηλαδή, για τυπικές βροχές αστάθειας: μπορεί να είναι έντονες σε μία περιοχή και σχεδόν ανύπαρκτες λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα».