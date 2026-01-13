Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή έρχεται από την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο – Βροχές και χιόνια στα ορεινά

Μετά την “μίνι” ψυχρή εισβολή του διημέρου, οι θερμοκρασίες επανέρχονται κοντά στους 20 βαθμούς αλλάζοντας ξανά την εικόνα του καιρού.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και το έντονο κρύο επιμένουν σχεδόν σε όλη τη χώρα, στη σημερινή πρόγνωσή όμως ο καιρός αλλάζει ριζικά από αύριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, αναφέρει πως για τις επόμενες τρεις ημέρες τουλάχιστον οι συνθήκες θα είναι ομαλές με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά. Από σήμερα το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει.

Μάλιστα την Πέμπτη και την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Νέα ψυχρή εισβολή το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, από το Σάββατο φαίνεται να εισβάλλει από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ουκρανίας ένα κύμα κακοκαιρίας, με ψυχρές, πολικές αέριες μάζες που θα κινούνται αντίθετα από τη συνηθισμένη ροή. Παράλληλα κοντά στην Κυριακή, θα σημειωθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Αναλυτικότερα, από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ο καιρός θα επανέλθει σε χειμωνιάτικο σκηνικό, με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνια στα βουνά. Παρόλα αυτά, δεν θα υπάρξουν έντονα φαινόμενα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.