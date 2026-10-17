Καιρός σήμερα: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Πού μπορεί να χιονίσει

Βροχερό σκηνικό σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με σποραδικές καταιγίδες, ενισχυμένους βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις του meteo.gr και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα τις πρωινές ώρες, ενώ από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές.

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Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Βροχές αναμένονται στη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ η ΕΜΥ προβλέπει καταιγίδες και σε άλλες θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν βαθμιαία από το μεσημέρι.

Πιθανότητα χιονόπτωσης στην Πάρνηθα

Λίγες χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Εύβοιας, σε υψόμετρα άνω των 1.500 μέτρων.

Στην Αττική, σύμφωνα με το meteo.gr, δεν αποκλείεται να σημειωθεί χιονόπτωση στα υψηλότερα τμήματα της Πάρνηθας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

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Η ΕΜΥ προβλέπει ότι το πρωί θα φτάσουν πρόσκαιρα και τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, πριν εξασθενήσουν σταδιακά.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 21 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αττική: Αναμένονται τοπικές βροχές, με μικρή πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βορειοανατολικά και ανατολικά του νομού. Ο καιρός θα βελτιωθεί από τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 έως 4 μποφόρ και αρχικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo.gr, θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

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Θεσσαλονίκη: Προβλέπονται λίγες νεφώσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.