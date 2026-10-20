Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό από την Πέμπτη – Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Επιδεινώνεται σταδιακά ο καιρός από την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι τις επόμενες 5 μέρες οι θερμοκρασίες στον καιρό δεν θα είναι ούτε υψηλές, αλλά ούτε χαμηλές, παραμένοντας σε μία μέση θέση, πριν οι βροχές και οι καταιγίδες εκδηλωθούν σε κάποιες περιοχές της χώρας, όπως απεικονίζεται και στους χάρτες που δημοσίευσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι χάρτες δείχνουν την πορεία της κακοκαιρίας από την Τρίτη (20/10/2026) έως και το Σαββατοκύριακο (24-25/10/2026), όποτε και θα κορυφωθεί η κακοκαιρία των επόμενων ημερών.

«Ήπιες θερμοκρασιακά συνθήκες θα επικρατήσουν στη χώρα μας το επόμενο πενθήμερο, χωρίς αξιόλογες μεταβολές της θερμοκρασίας. Ο καιρός θα παρουσιάσει εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, ενώ οι βροχές θα απασχολήσουν κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Σύμφωνα με τα πρωινά δεδομένα του προγνωστικού μοντέλου #ICON, η Πέμπτη και η Παρασκευή εμφανίζουν την εντονότερη βροχομετρική δραστηριότητα, κυρίως στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα. Στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι γενικά περιορισμένα», έγραψε στην ανάρτησή του.