Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο με κρύο, βροχές και καταιγίδες – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται από αύριο, Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκτός από τις καταιγίδες η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά θα φέρει αισθητό κρύο, ενισχυμένους βοριάδες και χιονοπτώσεις, που αυτή τη φορά δεν θα περιοριστούν μόνο στις υψηλότερες κορυφές των βουνών, αλλά θα επεκταθούν και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα.

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Η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας αναμένεται να είναι το Σάββατο (17.10.2026) με την θερμοκρασία να βρίσκεται ακόμη και 5–7 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Μάλιστα, η αίσθηση του κρύου θα είναι ακόμη εντονότερη εξαιτίας των ισχυρών βοριάδων, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά μέσα Οκτωβρίου.

Αύριο, από το μεσημέρι και μετά, αναμένεται νέα μεταβολή, με τις βροχές και τις καταιγίδες να παρουσιάζουν σταδιακή ενίσχυση, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρώτα στα βορειοανατολικά, όπου θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, αλλά και στο βόρειο Αιγαίο.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα κινηθούν προς περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, με μεγαλύτερη επίδραση στις περιοχές ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου, καθώς και στις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Από τις βραδινές ώρες οι βροχές αναμένεται να δυναμώσουν, ενώ τα περισσότερα φαινόμενα θα συγκεντρωθούν στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η ανατολική Στερεά Ελλάδα. Αυξημένες βροχοπτώσεις αναμένονται γενικότερα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Αιγαίο, ενώ πάνω από τη θαλάσσια περιοχή του πελάγους υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών καταιγίδων.

Παρότι η επερχόμενη διαταραχή εκτιμάται ότι δεν θα παρουσιάσει την ένταση της προηγούμενης κακοκαιρίας, η κατάσταση απαιτεί αυξημένη επιφυλακή. Οι Σποράδες, η Εύβοια και τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής έχουν ήδη καταγράψει σημαντικά ύψη βροχής, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν σημειωθεί πλημμυρικά επεισόδια. Εφόσον το έδαφος παραμένει επιβαρυμένο από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, η ικανότητά του να απορροφήσει επιπλέον νερό θα είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα νέων τοπικών πλημμυρών.

Ο καιρός στην Αττική θα αρχίσει να αλλάζει από το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες. Τα φαινόμενα αναμένεται να γίνουν εντονότερα κατά τις βραδινές ώρες και μέσα στη νύχτα.

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Η διαφοροποίηση του καιρού θα είναι τα χιόνια, καθώς η άφιξη των ψυχρότερων αερίων μαζών θα οδηγήσει σε χαμηλότερα υψόμετρα χιονόπτωσης.

Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι χιόνια προβλέπονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, μεταξύ άλλων στον Παρνασσό, τον Όλυμπο και το Καϊμακτσαλάν. Σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις, οι χιονοπτώσεις δεν αναμένεται να περιοριστούν μόνο στις υψηλότερες κορυφές. Στα βόρεια ορεινά, μάλιστα, ενδέχεται να κατέβουν έως περίπου τα 1.200–1.300 μέτρα, δημιουργώντας ένα σαφώς χειμωνιάτικο σκηνικό.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 6–7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά. Στις περισσότερες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 17 και 20 βαθμών Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα αγγίξουν τοπικά τους 22 βαθμούς.

Το κρύο θα γίνεται εντονότερο αντιληπτό νωρίς το πρωί και μετά τη δύση του ήλιου, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπου το θερμόμετρο θα δείχνει αρκετά χαμηλές τιμές.

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Οι περιοχές που εκτιμάται ότι θα δεχτούν τα περισσότερα φαινόμενα το Σάββατο είναι η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Αττική —με ιδιαίτερη έμφαση προς τον Σαρωνικό—, η ανατολική Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες.

Από τις μεσημεριανές ώρες και μετά, το βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να κινείται προς τα ανατολικά και νοτιοανατολικά. Ως αποτέλεσμα, η κύρια ζώνη των βροχοπτώσεων θα μετατοπιστεί προς τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ ασθενέστερα και πιο περιορισμένα φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

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Τοπικές καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν κυρίως κοντά στις ακτές και πάνω από τη θάλασσα. Στην ηπειρωτική χώρα η ένταση των φαινομένων θα μειώνεται προοδευτικά μετά το μεσημέρι, σε αντίθεση με το νότιο και ανατολικό Αιγαίο, όπου οι βροχές θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες ενδέχεται κατά τόπους να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Από το απόγευμα, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους.

Οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν για λίγο ακόμη στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ χιόνια αναμένονται και σε ορεινές περιοχές της ανατολικής χώρας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν οι πρώτες νιφάδες στις υψηλότερες περιοχές της Δίρφυος στην Εύβοια, ενισχύοντας την αίσθηση ότι ο καιρός θα αποκτήσει για λίγο καθαρά χειμωνιάτικο χαρακτήρα.