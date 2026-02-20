Καιρός: «Mέχρι τα μεσάνυχτα βροχές και καταιγίδες στην Αττική», λέει ο Καλλιάνος – Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Η επιδείνωση του καιρού που εκδηλώθηκε τις τελευταίες ώρες αναμένεται να συνεχιστεί, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τις τοπικές χαλαζοπτώσεις, τόσο έως το τέλος της Παρασκευής (20.02) όσο και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, εφιστώντας την προσοχή για έντονα φαινόμενα σε επτά γεωγραφικές ενότητες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν εκ νέου περιοχές της δυτικής και ανατολικής χώρας.

Ειδικότερα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη δυτική και ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα Δωδεκάνησα, με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Στο «στόχαστρο» της κακοκαιρίας τίθεται και η Αττική από το απόγευμα της Παρασκευής, με τον μετεωρολόγο Γιάννης Καλλιάνος να επισημαίνει ότι τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως σε περιοχές της δυτικής Αττικής.

Αναλυτικά η ανάρτηση Καλλιάνου

«Περίπου από τις 17.00-18.00 έως και τα μεσάνυχτα σήμερα, η Αττική θα επηρεαστεί από κατά περιόδους βροχές και τοπικές καταιγίδες, όμως τα πιο έντονα φαινόμενα θα έχουν σαφώς μικρότερη διάρκεια. Πρώτα θα επηρεαστεί η Δυτική Αττική.

Όπως φαίνεται και από το Doppler X-band, το Μετεωρολογικό Ραντάρ διπλής πόλωσης, που παρέχει χάρτες βροχόπτωσης με υψηλή χωροχρονική ανάλυση (από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), η σχεδόν ανατολική κίνηση του “συστήματος” θα φέρει τα φαινόμενα και στην Αττική.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περιοχές στην ευθεία του Ξυλοκάστρου, του Κάτω Διμηνιού, του Βέλου και του Κιάτου Κορινθίας που δέχονται ραγδαιότητες που ξεπερνούν τα 130 mm/hr. Πιθανότατα σε αυτές τις περιοχές να υπάρχουν και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα».

Ποιες περιοχές θα σαρώσουν τις επόμενες ώρες οι καταιγίδες – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση, που εκδόθηκε χθες Πέμπτη, προχώρησε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρεται στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό:

1.Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή

β. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

ε. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

2.Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Ο καιρός αύριο

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Μόνο το πρωί στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 τοπικά στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.