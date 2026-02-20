Καιρός: Σχηματίζεται “γραμμή” καταιγίδων – Πώς θα κινηθεί το σύστημα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Σύγκρουση θερμών και ψυχρών μαζών θα φέρουν αστάθεια στην εικόνα του καιρού το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με το νέο βαρομετρικό χαμηλό να φέρνει βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η επιδείνωση του καιρού έχει ήδη ξεκινήσει από τα ανατολικά. Η συνάντηση των θερμών και των ψυχρών μαζών θα δημιουργήσουν μία “γραμμή” καταιγίδων που βρίσκεται ήδη στα βορειοδυτικά, στην περιοχή του Ιονίου, και σιγά σιγά στη διάρκεια της ημέρας θα κινηθεί προς Ήπειρο και Μακεδονία, μετατοπιζόμενη προς τα ανατολικά, διασχίζοντας τη χώρα, για να εισέλθει στο Αιγαίο αργά τη νύχτα.

Όσον αφορά στη σημερινή έξοδο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σημείωσε, ότι αν και ο καιρός είναι άστατος, δεν είναι απαγορευτικός για τα ταξίδια καθώς η αστάθεια θα διαρκέσει από 3 έως 6 ώρες. Το πέρασμα της νέας κακοκαιρίας από την Αττική αναμένεται περίπου στις 8 το βράδυ, ωστόσο η διάρκειά του αναμένεται να είναι σύντομη, περίπου έως τα μεσάνυχτα.

Τα καλά νέα είναι ότι οι καρναβαλικές παρελάσεις σε Πάτρα και Ξάνθη, δεν φαίνεται να επηρεάζονται από καιρικά φαινόμενα. Το Σάββατο, η Ελλάδα θα είναι χωρισμένη στα δύο, από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικά, καθώς η κακοκαιρία θα βρίσκεται στο Αιγαίο και θα δίνει φαινόμενα, ενώ από Κυριακή, οι άνεμοι γυρίζουν σε βοριάδες ρίχνοντας τη θερμοκρασία.

Όσο για την Καθαρά Δευτέρα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγο κρύο το πρωί, αλλά σταδιακά η θερμοκρασία θα ανέβει και αναμένεται να κυμανθεί γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου. Φαινόμενα με λίγες βροχές θα παρατηρηθούν μόνο στην περιοχή της βόρειας Κρήτης.

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα 20/2

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο, στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Γενικότερα, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε όλη τη χώρα με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα δυτικά από το απόγευμα και από το βράδυ στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.