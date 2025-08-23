Καιρός: Καύσωνας και αστραπιαίες βροχές για αύριο Κυριακή

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μποφόρ στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στους 33-35°C στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη, στους 32°C στα νησιά του Ιονίου και στους 30°C στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.

Στην Αττική αναμένονται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-5 μποφόρ, με θερμοκρασία 22-33°C.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με λίγες παροδικές νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 5 μποφόρ με εξασθένηση και θερμοκρασία 21-31°C.