Καιρός: Ερχεται καύσωνας για τον Σεπτέμβριο – Πότε θα ξεκινήσει η έντονη ζέστη

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων (ECMWF), ο καιρός του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει με καύσωνα, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς κελσίου, από τις 30 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει συνθήκες μίνι καύσωνα στο τέλος του καλοκαιριού.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε δέκα ημέρες μακριά από το γεγονός, τα προγνωστικά μοντέλα υποδεικνύουν ότι οι πρώτες ημέρες του μήνα θα είναι σχετικά ασταθείς, με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές. Ωστόσο, η ζέστη θα παραμείνει ήπια στα νότια και τα νησιά.

Στο δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου, αναμένεται σταθεροποίηση του καιρού με πιθανή επιστροφή του «καλοκαιριού του Σεπτεμβρίου», καθώς ο αφρικανικός αντικυκλώνας μπορεί να επεκταθεί προς τη Μεσόγειο, φέρνοντας ζεστό καιρό.