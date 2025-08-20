Λέκκας: «Η Μεσόγειος είναι το hotspot της κλιματικής κρίσης – Ερημοποίηση αν δεν δράσουμε άμεσα» (Βίντεο)

Ο Ευθύμης Λέκκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους από την κλιματική κρίση, τονίζοντας ότι η Μεσόγειος είναι το «hotspot» της, με την Ευρώπη να αντιμετωπίζει απειλές ερημοποίησης. Αναφερόμενος στον ακραίο καύσωνα που έπληξε την Ισπανία, επισήμανε ότι η κλιματική κρίση είναι ήδη παρούσα και ότι «δεν χωράει αντιπαράθεση για τη διαχείρισή της».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι «το hotspot της κλιματικής κρίσης είναι ο μεσογειακός χώρος», κάνοντας λόγο για εκατοντάδες θύματα και εκατομμύρια καμένα στρέμματα στην Ισπανία λόγω της έντονης ζέστης. Σημείωσε ότι η κλιματική κρίση πλήττει όλο τον κόσμο και ότι «η ξηρασία, η λειψυδρία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και οι πλημμύρες συνθέτουν το σκηνικό της κλιματικής κρίσης». Πρόσθεσε ότι «ουσιαστικά οδηγούμαστε σε ερημοποίηση» και τόνισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μια περιοχή θα μετατραπεί σε Σαχάρα, αλλά ότι θα αδυνατεί να υποστηρίξει ανθρώπινες δραστηριότητες.

Ασκώντας κριτική στην εσωστρέφεια γύρω από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, ο Λέκκας υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει συλλογική στρατηγική και να «μην αντιπαρατίθενται οι πολιτικοί στο θέμα της κλιματικής κρίσης», αλλά να συνεργαστούν για την εύρεση μιας βιώσιμης στρατηγικής για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, επισήμανε την ανάγκη για συνεργασία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο, τονίζοντας ότι οι μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ «αρνούνται να αναγνωρίσουν την κλιματική κρίση». Υπογράμμισε ότι η μόνη λύση είναι «να αντιδράσει όλος ο πλανήτης σαν ένα ενιαίο σύστημα» και προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συλλογική στρατηγική, τα φαινόμενα θα γίνουν αδύνατο να διαχειριστούν. «Η κλιματική κρίση δεν είναι ατομικό, περιφερειακό ή εθνικό ζήτημα. Είναι παγκόσμιο», κατέληξε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.