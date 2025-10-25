Καιρός: «Έρχεται διαταραχή express με 30αρια και καταιγίδες» – Αναλυτική πρόγνωση τεσσάρων ημερών

Φαίνεται ότι ο καιρός «τρελάθηκε» με τη θερμοκρασία να βρίσκεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα ενώ τη Δευτέρα (27.10) ο ήλιος θα δώσει τη θέση του στα σύννεφα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η χώρα θα βιώσει έναν παράδοξο συνδυασμό: 30άρια και καταιγίδες στο γνωστό «Π», δηλαδή τα δυτικά, τα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου.

Σε ανάρτησή του στα social media το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10), ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξήγησε πως ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα είναι ταυτόχρονα ζεστός και βροχερός. Όπως ανέφερε, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και τη Δευτέρα, φτάνοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα αναμένονται καταιγίδες και βροχοπτώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια:

«Καταιγίδες τη Δευτέρα (στο Π) με 30άρια. Χωρίς προβλήματα οι παρελάσεις. Καλημέρα! Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανοδική πορεία της θερμοκρασίας με τα θερμόμετρα ήδη από χθες να φτάνουν τους 30 βαθμούς στην Κρήτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη ( 29-30 βαθμοί Θεσσαλία, Φθιώτιδα ,Βοιωτία, Πελοπόννησος, 31-32 Κρήτη).

Παράλληλα μία διαταραχή εξπρές, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ. Σχετικά με την 28η Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις».

Ο καιρός αύριο

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στα Δωδεκάνησα τους 25 με 26 και στην Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και γρήγορα στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες με λίγες τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Τρίτη (28η)

Στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργά το μεσημέρι. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρώτικα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και εξασθένηση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στις Σποράδες και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες και από το μεσημέρι βαθμιαία γενικά αίθριος. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.