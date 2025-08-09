Καιρός: Επικίνδυνος συνδυασμός ανέμων και ζέστης αύριο – Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή

“Επικίνδυνο” θα είναι και αύριο, Κυριακή 10 Αυγούστου, το σκηνικό του καιρού με θυελλώδεις ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες να δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ και να διατηρούν τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε υψηλά επίπεδα.

Μετά τα 9 μποφόρ που σημειώθηκαν χτες και το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της χώρας, η κατάσταση δεν φαίνεται να παρουσιάζει βελτίωση μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Παράλληλα, από αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, με τα θερμόμετρα να φτάνουν και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h).

Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 33 βαθμούς), 24 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 37 βαθμούς), 23 έως 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 25 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 25 έως 40 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 36 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Ιόνιο μέτριοι 4-5 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και Εύβοια

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Χαλκιδική – 55 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ισχύει σε περιοχές της Χαλκιδικής μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας 11 Αυγούστου.

Πρόγνωση για Κυριακή (10/08)

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Δευτέρα (11/08)

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 39, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη και Τετάρτη (12-13/08)

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.

Πρόγνωση για Πέμπτη (14/08)

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.