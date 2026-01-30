Καιρός: Επικίνδυνες καταιγίδες το επόμενο τριήμερο – Άνεμοι έως 10 μποφόρ, κίνδυνος να “πνιγεί” η Αττική

Σε κόκκινο συναγερμό θα τεθεί η χώρα από το Σαββατοκύριακο λόγω της κακοκαιρίας που θα χτυπήσει αρκετές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Ο καιρός θα αρχίσει να αλλάζει σταδιακά από το βράδυ της Παρασκευής όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες κυρίως σε Πελοπόννησο, Αιγαίο και Κρήτη.

Βροχές μέτριας έντασης θα εκδηλωθούν και στην Αττική από το βράδυ, όπως είπε η Νικολέτα Ζιακοπούλου, μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Παρόμοια θα είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει και το Σάββατο όπου οι βροχές θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο μεγάλος όγκος της κακοκαιρίας θα φτάσει στη χώρα μας την Κυριακή όπου έντονα καιρικά φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνιση τους.

Η μετεωρολόγος προειδοποιεί πως από το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, το βαθύ χαμηλό βαρομετρικό θα σαρώσει με επικίνδυνες ισχυρές καταιγίδες και βροχές Πελοπόννησο, Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις ενώ όταν «φτάσουν» στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν έως και 9 με 10 μποφόρ.

Σε πιο επικίνδυνες καταστάσεις μπορεί θα βρεθούν Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Αιγαίο και Αττική λόγω των προηγούμενων κακοκαιριών και τον κορεσμό του εδάφους. Σύμφωνα και πάλι με την ίδια μετεωρολόγο, σε κάποιες περιοχές φαίνεται πως θα πέσουν μέσα σε 24 ώρες έως κι 150 χιλιοστά βροχής ενώ σε άλλες θα πέσουν οι ίδιοι τόνοι μέσα σε λίγες ώρες.

Χιόνια αναμένεται να εκδηλωθούν και στα χαμηλά υψόμετρα στα βόρεια και σε πεδινές περιοχές της Θράκης.

Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει τη Δευτέρα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για το Σάββατο 31/1

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες πιθανόν έντονες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Κυριακή 01/2

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά και βαθμιαία στη Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία και το ανατολικό Αιγαίο πιθανόν κατά τόπους να είναι ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 2/2

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.

Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη 3/2

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.