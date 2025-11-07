Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Έρχεται τριήμερο με βροχές και καταιγίδες

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού αναρτήθηκε από την ΕΜΥ το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) που προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Όπως αναφέρεται από την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Ο καιρός σήμερα

Aναμένονται τοπικές βροχές. Πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες υπάρχει για τμήματα του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Από τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 08/11 οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά αναμένεται να ενταθούν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 4 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση, ενώ από τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 2-3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ και ανατολικά του νομού έως 4 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες αναμένονται νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειονανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.