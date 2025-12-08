Καιρός αύριο: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο

Μικρή βελτίωση θα παρουσιάσει από αύριο (09.12) ο καιρός σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα της ΕΜΥ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πιο αναλυτικά, αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην Κρήτη, μέχρι τις απογευματινές ώρες στη Μαγνησία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά και πιθανόν τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια της Χαλκιδικής.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στα ανατολικά και κεντρικά τους 16 με 17, στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες και βαθμιαία από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος. Στα θαλάσσια και παραθαλάσσια της Χαλκιδικής είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 ως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια, μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Tα φαινόμενα στη βόρεια Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19, τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Σε όλη τη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια. Στην Κρήτη υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες όπου θα σχηματιστούν και τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.