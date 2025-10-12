Καιρός αύριο: Καταιγίδες στην Πελοπόννησο – Πυκνή συννεφιά στην υπόλοιπη χώρα

Ο καιρός αύριο, Δευτέρα (13/10) προβλέπει νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει βόρεια τους 21 και νότια τους 25 βαθμούς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΜΥ στην πρόγνωση της για τον καιρό, στα νοτιοδυτικά θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα θα δούμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.