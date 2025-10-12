Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία την Πέμπτη με ισχυρές βροχές στα δυτικά – Η πρόβλεψη Γιαννόπουλου

Ισχυρές βροχές αναμένεται να χτυπήσουν τα Δυτικά της χώρας από την ερχόμενη Πέμπτη μετά το ευχάριστο διάλλειμα του καλοκαιρινού φθινοπώρου.

Τις επόμενες μέρες ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με κάποιες λίγες βροχές σε κάποιες περιοχές της χώρας, όμως από Πέμπτη το σκηνικό αλλάζει. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Πέμπτη και Παρασκευή θα σημειωθούν βροχές στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ η θερμοκρασία από την Κυριακή έως και την επόμενη Παρασκευή δεν θα αλλάξει σημαντικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σταθερός καιρός με ήλιο και λίγες νεφώσεις επικρατεί σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ.

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ηλιοφάνεια μετά τοπικές πρωινές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και δυτική Κρήτη, ενώ στην Αττική σημειώθηκαν ασθενείς ψιχάλες στα ανατολικά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας στα Δωδεκάνησα έως τα 7 μποφόρ και στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ από ανατολικές διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 0 βαθμούς νωρίς το πρωί στη βόρεια Ελλάδα έως 24 βαθμούς το μεσημέρι, με τις υψηλότερες τιμές στη δυτική Ελλάδα και την Κρήτη.

Τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές στη νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία και Λακωνία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με μικρή εξασθένηση των ανέμων. Το ξημέρωμα της Τρίτης ενδέχεται να σημειωθούν παροδικές βροχές στη δυτική Κρήτη, ενώ την Τετάρτη πιθανές είναι ασθενείς ψιχάλες στα ηπειρωτικά και στην Αττική.

Από την Πέμπτη και την Παρασκευή προβλέπονται βροχές στα δυτικά και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα, με σταδιακή βελτίωση του καιρού το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σταθερή, στους 23 με 24 βαθμούς στην Αθήνα, με ψύχρα τις πρωινές ώρες και ήπιες θερμοκρασίες το μεσημέρι.