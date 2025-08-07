Καιρός αύριο: Ισχυροί άνεμοι έως 9 μποφόρ και θερμοκρασίες μέχρι 38 βαθμούς

Αύριο Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ισχυρούς βόρειους ανέμους, οι οποίοι στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια βορειοανατολικά, με ένταση 4-6 μποφόρ στα δυτικά και 6-7 μποφόρ στα ανατολικά και στο Αιγαίο.

Τοπικές βροχές είναι πιθανές στη βόρεια Κρήτη και τα ορεινά της Μακεδονίας κατά τις απογευματινές ώρες.

Θερμοκρασίες σε διάφορες περιοχές:

Αττική: Από 24 έως 34-35°C.

Κεντρική Μακεδονία: Από 20 έως 36°C (χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία).

Θεσσαλονίκη: Από 21 έως 34°C.

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: Από 21 έως 36°C.

Κρήτη: Από 24 έως 31°C, με πιθανές τοπικές βροχές στα βόρεια.

Δωδεκάνησα: Από 24 έως 35°C, τοπικά 36°C.

Προσοχή στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους, ειδικά στο Αιγαίο και τις Κυκλάδες.