Καιρός αύριο: Αίθριο σκηνικό και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τη θερμοκρασία βρίσκεται σε μικρή πτώση.

Πιο αναλυτικά, αύριο (16.12) στα δυτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές από τις προμεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 και τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αυξημένες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από τις προμεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από το βράδυ στα δυτικά θα αυξηθούν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το βράδυ πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.