Ιβάν Γκρέκο: Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον τράπερ για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος – Δικάζεται τη Δευτέρα

Ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος ασκήθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα σε βάρος του τράπερ Ιβάν Γκρέκο.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το Σάββατο στη Γλυφάδα και παραπέμφθηκε να δικαστεί τη Δευτέρα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 στην οδό Κύπρου, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε όχημα που φέρεται να σχετίζεται με υπόθεση υπεξαίρεσης. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιβάν Γκρέκο είχε αποφυλακιστεί στο παρελθόν με ηλεκτρονική επιτήρηση, στο πλαίσιο της υπόθεσης απαγωγής ενεχυροδανειστή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Πέτρο Πανταζή, οι πληροφορίες περί παραβίασης των περιοριστικών όρων δεν ευσταθούν.

Όπως διευκρίνισε ο συνήγορός του, από τις 17 Δεκεμβρίου 2025 ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση έχει αρθεί και αντικατασταθεί με άλλους όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική οδό.

«Ανυπόστατες οι φήμες για παραβίαση όρων – Δεν έχει βραχιολάκι», λέει ο δικηγόρος του

Όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος του, Πέτρος Πανταζής, οι φήμες ότι ο τράπερ παραβίασε τους περιοριστικούς όρους είναι ανυπόστατες.

Αναλυτικά η δήλωση του δικηγόρου του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τις τελευταίες ώρες, διακινούνται στα ΜΜΕ (προφανώς από επιλεκτικές «διαρροές» γνωστών – αγνώστων «πληροφοριοδοτών») ανυπόστατες φήμες , ότι δήθεν ο εντολέας μας κ. Ε. Σ., γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο IVAN GREKO), «παραβίασε τους περιοριστικούς όρους της αποφυλάκισής του», « τελεί σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού, βάσει της υπ’ αριθμ. 168/2025 απόφασης του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών» κλπ.

Προς αποφυγή συνέχισης της διάδοσης ψευδών πληροφοριών, σας γνωρίζουμε ότι, ήδη από 17.12.2025, ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), που είχε αρχικώς επιβληθεί στον εντολέα μας κ. Ε. Σ., έπαυσε να ισχύει και αντικαταστάθηκε με άλλους περιοριστικούς όρους, απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου της κατοικίας του. Παρακαλούμε και απαιτούμε , μετά ταύτα , να μην αναπαράγονται ψευδείς ειδήσεις».