ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Συρμός ακινητοποιήθηκε μεταξύ Καλλιθέας και Ταύρου – Δύο άτομα μπήκαν για να κάνουν γκράφιτι

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:24

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (28.11) στη γραμμή 1 του μετρό, όταν ακινητοποιήθηκε συρμός του ΗΣΑΠ, δημιουργώντας ολιγόλεπτες καθυστερήσεις στις διελεύσεις και προβλήματα στο επιβατικό κοινό καθώς κόπηκε το ρεύμα για 10 λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο άτομα μπήκαν στις ράγες του τρένου μεταξύ Καλλιθέας και Ταύρου προκειμένου να κάνουν γκράφιτι κι ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας.

