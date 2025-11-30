Ηράκλειο: Συνελήφθη καθηγήτρια που επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ σε σχολική εκδρομή – Στο νοσοκομείο 17χρονος σε κατάσταση μέθης

Σίγουρα θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μαθητών και καθηγητών η σχολική εκδρομή Λυκείου της Αθήνας στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το patris.gr, ένας μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης, ενώ, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της επιβλέπουσας καθηγήτριας, του εστιάτορα, αλλά και του σερβιτόρου που προμήθευσε με αλκοόλ τον ανήλικο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (29.11), όταν οι μαθητές κάθισαν να δειπνήσουν σε εστιατόριο του Ηρακλείου. Μετά το φαγητό ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου προσέφερε αλκοόλ στους πελάτες του. Ωστόσο, αυτή τη φορά οι περισσότεροι ήταν ανήλικοι και συνοδεύονταν από τους καθηγητές τους.

Ένας 17χρονος κατανάλωσε παραπάνω ποσότητα αλκοόλ και διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία και λίγες ώρες αργότερα πήρε εξιτήριο.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην 53χρονη καθηγήτρια που συνόδευε τα παιδιά, στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου,αλλά και στον 27χρονο σερβιτόρο.

Και οι τρεις θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.