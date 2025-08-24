Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 21χρονο – Μετέφερε 17 συσκευασίες κοκαΐνης

Συνελήφθη τα ξημερώματα στο Ηράκλειο ένας 21χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου πραγματοποίησαν έλεγχο στο συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο επέβαινε σε όχημα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 17 συσκευασίες με 7,2 γραμμάρια κοκαΐνης καθώς και κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του από αστυνομικούς των ΤΑΕ και του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6,49 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, τεμάχια από δισκία (11,6) γραμμαρίων και δύο κινητά τηλέφωνα.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.