Ηράκλειο: Στο πένθος οι Αρχάνες για τον 17χρονο Γιώργο που έχασε τη ζωή του σε ανατροπή νταλίκας

Η κοινωνία των Αρχανών, στο Ηράκλειο την Κρήτης θρηνεί για τον 17χρονο Γιώργο, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, το απόγευμα της Τρίτης 09/9 τελέστηκε η κηδεία του σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με γονείς, συγγενείς, καθηγητές, συμμαθητές από το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ Αρχανών, αλλά και πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται για να πει το τελευταίο αντίο.

Ένας νέος με όνειρα που έμειναν ανεκπλήρωτα

Ο Γιώργος, ένα παιδί με όνειρα που δεν πρόλαβε να ζήσει, είχε μόλις ολοκληρώσει τις πανελλαδικές εξετάσεις και είχε γίνει δεκτός στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους, ήταν πάντα κοντά στην οικογένειά του και πρόθυμος να βοηθά τους γύρω του.

Πως έγινε το τραγικό δυστύχημα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν ο 17χρονος οδηγούσε μία νταλίκα που ανήκε στην οικογένειά του. Στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, ο άτυχος νέος – άγνωστο πώς – έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του. Στην προσπάθεια να επαναφέρει την νταλίκα στον δρόμο, το όχημα ανετράπη και ο 17χρονος εγκλωβίστηκε κάτω από τα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο νέος δεν είχε τις αισθήσεις του και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.