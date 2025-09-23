Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ με κακώσεις στον θώρακα το αγοράκι που παρασύρθηκε από ΙΧ που οδηγούσε η μητέρα του

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ το τρίχρονο αγοράκι που παρασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στις Μοίρες Ηρακλείου από το ΙΧ που οδηγούσε η 25χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με το cretalive, το παιδί νοσηλεύεται στην εντατική με πολλαπλές κακώσεις στο θώρακα, αλλά χωρίς διασωλήνωση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος πατέρας, η 25χρονη μητέρα και το παιδί βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού τους, όταν κάποια στιγμή η μητέρα έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο και παρέσυρε το παιδάκι.

Αρχικά, το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί που εξέτασαν το αγοράκι διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί θλάσεις στον πνευμοθώρακα και κρίθηκε αναγκαία η αναπνευστική του υποστήριξη.

Για τον λόγο αυτό το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων.